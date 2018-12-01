Тюменцы могут проверить знания о Конституции России

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Викторину на знание Конституции Российской Федерации подготовило МВД в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

"12 декабря Россия отмечает День Конституции. В этом году основному закону государства исполняется двадцать пять лет. В преддверии государственного праздника на официальном сайте ведомства подготовлена и размещена тематическая викторина. Это еще одна возможность способствовать укреплению уважения к закону, формированию чувства сопричастности к истории нашей страны, воспитанию патриотизма и гражданственности", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ответив на несколько вопросов в формате интеллектуальной игры, посетители ведомственных интернет-ресурсов смогут проверить и закрепить теоретические знания основного закона страны, а также этапов его зарождения",- добавила Ирина Волк.

История конституционализма широко представлена на портале Президентской библиотеки – в Электронном музее конституционной истории России. Он включает в себя видео- и аудиозаписи, фотографии и сканированные копии подлинных архивных документов, научные публикации, 3D-изображения подлинных артефактов начиная с XVIII века и до наших дней.

Президентская библиотека регулярно проводит мультимедийные уроки, экскурсии с демонстрацией единственной копии инаугурационного экземпляра Конституции, подаренной президентом России в день открытия библиотеки 27 мая 2009 года. Она хранится в специальном выставочном зале Президентской библиотеки и может быть доступна всем желающим благодаря 3D-туру.

Кроме того, на портале Президентской библиотеки размещены обширные коллекции "Конституция – основной закон" и "Конституция Российской Федерации", вобравшие в себя материалы из архива президента, библиотеки администрации президента и Конституционного суда Российской Федерации, а также частных собраний.