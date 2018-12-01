Лига добровольцев ТюмГУ получила статус флагманского проекта

| Фото: https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Тюменский государственный университет победил в конкурсе грантовой поддержки проектов в сфере добровольчества и волонтерства "Творить добро просто". Лига добровольцев ТюмГУ получила статус флагманского проекта и в 2019 году станет опорным центром социального добровольчества в Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Для нас это очень почетная награда, – отмечает руководитель Центра развития волонтерского движения ТюмГУ Ирина Никулина. – Будем и дальше делать еще больше добро-полезного на благо Тюменской области".

Как рассказала Ирина Никулина, студенты разрабатывают, защищают и реализуют различные проекты, организуют городские флешмобы и акции, посвященные, например, Дню сердца или профилактике ВИЧ-инфекции. Они развивают социальное волонтерство: они взяли под опеку и регулярно навещают людей из областного пансионата ветеранов войны и труда и дома социальной реабилитации семей и детей "Борки".

Большое внимание уделяют развитию идей инклюзии и формированию ценностного отношения к каждому человеку, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году ТюмГУ успешно запустил проект "Университет инклюзивного добровольчества", объединивший студентов-волонтеров со всей России.

В ТюмГУ развиваются студенческие инициативы: "Сам себе повар", "5R", "Инклюзивные игры" и "Школа добровольца" в этом году попали в сборник лучших проектов Тюмени. Акция "Я – донор" получила признание на VIII Всероссийской премии "СоУчастие" в номинации "Равнодушных нет" за вклад в развитие донорства крови. Сейчас в ТюмГУ работают десять добровольческих отрядов. На постоянной основе в них задействованы около 600 студентов – это почти вдвое больше, чем в 2017 году.