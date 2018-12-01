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Тюменские хоккеистки сыграют в матче звезд

Спорт, 09:35 12 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменские хоккеистки Мария Баталова и Валерия Павлова сыграют матче звезд в Нижнекамске 13 января, сообщает ХК "Рубин".

Сборные Востока и Запада Женской хоккейной лиги в третий раз проведут звездную встречу в рамках Недели звезд хоккея КХЛ.

Участие в матче звезд примут две тюменки. Мария Баталова является одним из самых результативных защитников ЖХЛ и лидером сезона по показателю "плюс-минус", выступая за "Агидель" из Уфы. Валерия Павлова - форвард сборной России входит в "Топ-5" бомбардиров лиги и занимает второе место в споре снайперов, забросив 21 шайбы. Год назад гол тюменки помог сборной "Востока" выиграть матч звезд.

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# Валерия Павлова , ЖХЛ , Мария Баталова , матч звезд , Нижнекамск , хоккей

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