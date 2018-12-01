В Тюменской области установлен единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Тюменской области с 1 января 2019 года будет составлять 6 тыс. 27,18 рублей за тонну, включая НДС, с 1 июля 2019 года - 6 тыс. 147,72 рублей за тонну.

Такое решение, как сообщает пресс-служба регионального оператора ООО "ТЭО", принято на заседании тарифной комиссии департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области.

"Стоимость услуги для населения, - отмечено в сообщении, - будет установлена исходя из нормативов образования мусора, которые департамент тарифов планирует утвердить до 20 декабря. На данный момент орган тарифного регулирования рассматривает два варианта ценообразования: оплата вывоза ТКО будет рассчитываться исходя из квадратуры жилой площади, либо исходя из количества проживающих в квартире человек".

Льготы на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами сохраняются для всех категорий льготников из федерального и регионального регистров.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами заработает в Тюменской области с 1 января 2019 года. Региональным оператором, ответственным за реализацию системы, стало "Тюменское экологическое объединение".

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменское экологическое объединение" - компания, которая использует современные комплексные решения и технологии для улучшения состояния окружающей среды, приносящие пользу жителям и экономике Тюменской области.

ООО "ТЭО" осуществляет свою деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами IV-V классов опасности с 2014 года.