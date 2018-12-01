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В Югре сотрудники кожвендиспансера незаконно получали премии

Общество, 16:56 13 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту мошеннических действий в кожно-венерологическом диспансере возбуждено в Ханты-Мансийске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В течение двух лет одной из сотрудниц диспансера систематически начислялись премии, которые женщина передавала подозреваемым в соответствии с их указанием. В течение нескольких месяцев подозреваемая вообще не работала, но выплаты зарплаты и премий продолжались с последующей передачей денег подозреваемым. Департаменту здравоохранения округа причинен материальный ущерб.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# мошенничество , Ханты-Мансийск

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