В Югре сотрудники кожвендиспансера незаконно получали премии

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту мошеннических действий в кожно-венерологическом диспансере возбуждено в Ханты-Мансийске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В течение двух лет одной из сотрудниц диспансера систематически начислялись премии, которые женщина передавала подозреваемым в соответствии с их указанием. В течение нескольких месяцев подозреваемая вообще не работала, но выплаты зарплаты и премий продолжались с последующей передачей денег подозреваемым. Департаменту здравоохранения округа причинен материальный ущерб.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.