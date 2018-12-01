Арт-пазл по украшению ели пройдет в Детской библиотеке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-пазл "Украсим новогоднюю елку" начнется в Детской библиотеке № 11 (ул. Жуковского, 28) 18 декабря в 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста в детской библиотеке организован арт-пазл "Украсим новогоднюю елку". Ребятам предложат раскрасить новогоднюю игрушку и поместить ее на елке. Лучшие художники получат сладкий приз.

В 14 часов – начало театрализовано – игровой программы "Зимняя сказка" в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а). Мероприятие построено на общении, активизации двигательной активности детей с ограниченными возможностями здоровья, создании положительной эмоциональной атмосферы. Проведение игр с ростовыми куклами, Дедом Морозом и Снегурочкой, символом уходящего года.

В Библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 14 часов стартует литературно-игровой час "День рождения кота Леопольда".

Развлекательная программа "Время чудес" откроется в 18 часов в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9). В праздничной атмосфере ребята помогут спасти Новый год вместе с компанией сказочных персонажей, проходя через сложные, но увлекательные испытания. Ну и конечно ни один новогодний праздник не может обойтись без главных волшебников Деда Мороза и Снегурочки.