Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбирали в Исетском районе

| Фото: Администрация Исетского района | Фото: Администрация Исетского района

Лучших Деда Мороза и Снегурочку выбрали в Исетском районе. Победители районного конкурса "Шоу Дедов Морозов и Снегурочек" 22 декабря примут участие в праздничных мероприятия на открытии главной елки района, сообщает администрация муниципалитета.

16 декабря в районном Доме культуры участники из разных резиденций района боролись за звание лучших. Дедушкам Морозам и Снегурочкам предстояло пройти конкурсную программу, состоящую из четырех этапов.

Первый этап – "Зимние гости", в котором участники конкурса должны были представиться зрителям во всей красе, на втором этапе, "Игра в подарок", сказочные герои увлекали ребят игрой, конкурсами, танцами и дружной зарядкой.

Третий этап – "Дед Мороз точка ру" - гостям предстояло оценить оригинальное поздравление с Новым 2019 годом. На заключительном этапе "Сказочная нечистая сила" Деды Морозы, Снегурочки и Нечистая сила показали оригинальную музыкальную театрализацию с элементами игры с залом.

В завершение праздника всем участникам вручили удостоверения Дедов Морозов и Снегурочек, дающих право принимать участие во всех новогодних торжествах, дарить подарки, организовывать игры, розыгрыши и хороводы вокруг елки.

Победители районного конкурса 22 декабря примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных открытию главной новогодней елки района.