В Ишиме нарисуют огромную картину на льду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимцы создадут новый арт-объект - самую большую картину на льду в Тюменской области. Мероприятие планируется провести на центральном стадионе 14 января в 11 часов.

По информации одного из организаторов акции, Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, главная идея флешмоба – массовое участие ишимцев в ледовой раскраске "Сказка на льду". Мероприятие посвящено 185-летию сказки автора-земляка Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Создавать картину на ледовом покрытии катка будут профессиональные художники и дети художественных студий. Остальным любителям рисования предлагают раскрасить горки. Предполагается, что в акции примут участие более 100 человек.

Для всех желающих будет организован горячий чай. В финале готовую картину снимут с квадрокоптера, чтобы показать ее целиком.

Инна Кондрашкина