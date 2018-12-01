На Ямале изъяли более двух тысяч литров поддельного алкоголя

| Фото: УМВД России по ЯНАО | Фото: УМВД России по ЯНАО

15 преступлений выявили сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" на территории Ямала, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Из незаконного оборота изъято более 2 тыс. литров готовой алкогольной продукции и 270 незаконно изготовленных федеральных специальных акцизных марок. Выявлено 56 административных правонарушений.

Наибольшее количество преступлений в указанной сфере зарегистрировано на территории Салехарда и Нового Уренгоя, три и четыре соответственно.

В Новом Уренгое в остановленном автомобиле обнаружено более 1 тыс. бутылок алкогольной продукции, оклеенной федеральными специальными марками с признаками подделки. По указанному факту возбуждено уголовное дело.

72 бутылки водки и 10 бутылок коньяка с подозрительными специальными марками обнаружено в помещении одного из магазинов Губкинского.

В Салехарде зафиксированы факты нелегальной реализации алкогольной продукции в ночное время группой таксистов. Установлено, что двое жителей города осуществляли розничную продажу алкогольной продукции без лицензии. По данным фактам возбуждено два уголовных дела.