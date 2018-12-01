В Тюмени наградили победителей конкурса программ по допобразованию

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Десять победителей конкурса дополнительных общеобразовательных программ Тюменской области получили заслуженные награды во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 декабря на научно-практической конференции, прошедшей в рамках празднования 100-летия государственной системы дополнительного образования детей в России.

Все призеры отмечены в двух номинациях: естественнонаучной и технической направленности. Дипломы и призы, комплекты лабораторного оборудования и конструкторы, представителям учреждений дополнительного образования Нижнетавдинского, Омутинского, Тобольского, Ишимского, Голышмановского, Ярковского районов и Заводоуковска вручил директор Регионального модельного центра Сергей Лысов.

На конференции также подвели итоги работы Регионального модельного центра. Одним из направлений его деятельности является повышение компетенции педагогов системы допобразования. Как сообщила начальник управления развитием региональной системы дополнительного образования Светлана Антонова, курсы повышения квалификации успешно окончили 110 слушателей из 12 муниципальных образований области. Еще 30 педагогов прошли подготовку по технической направленности в технопарке "Кванториум".

По внедренной программе персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования действуют 326 краткосрочных модулей объемом 8-12 часов. Более 9 тыс. детей Тюменской области в возрасте 6-10 лет на сумму персонального сертификата прошли обучение, выбрав два-три модуля по интересам.

Сергей Лысов рассказал, что в 2019 году сфера дополнительного образования области пополнится сразу несколькими крупными проектами. "Школа волонтерства", собравшая в 2018 году 300 учеников, 20 экспертов, примет новый многоэтапный и выездной характер. Технопарк "Кванториум" прирастет дополнительными площадками в Тюмени, Тобольске, а, главное, появится детский мобильный "Кванториум" для работы в муниципалитетах. Планируется создание загородной эколого-биологической станции в Нижнетавдинском районе", – поделился Сергей Лысов.

Ирина Кургузова