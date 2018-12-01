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Заводоуковские хоккеисты вернулись с победой из межрегиональных соревнований

Спорт, 17:51 19 декабря 2018

fonwall.ru | Фото: fonwall.ru

Хоккеисты Заводоуковска 2002-2004 г. р. одержали победу в межрегиональном турнире в Черлаке Омской области 15-17 декабря, сообщает администрация городского округа.

С заводоуковцами, представившими Тюменскую область, в соревнованиях участвовали команды Черлакского и Павлоградского районов Омской области и Кушвы Свердловской области.

Игра с хозяевами турнира закончилась вничью — 4:4. Команду Павлоградского района хоккеисты обыграли со счетом 7:1, а спортсменов из Кушвы со счетом 6:1, обеспечив тем самым победу в соревнованиях.

Лучшим бомбардиром турнира признан заводоуковец Александр Резников.

Тренер-преподаватель Игорь Чеченков отмечает, что его воспитанники показали хорошую подготовку и достойно представили Тюменскую область.

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# Заводоуковск , турнир , хоккей

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