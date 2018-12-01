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Названы самые дешевые направления по России и за рубеж в новогодние каникулы

Общество, 17:05 20 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Не более десяти тысяч рублей потратят путешественники в праздники на дорогу в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Воронеж в оба конца, сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора.

Один из сервисов путешествий проанализировал запросы пользователей по поиску авиабилетов за последние несколько дней с вылетом с 29 декабря 2018 года из Москвы и возвращением до 9 января 2019 года.

Билеты в Нижний Новгород в оба конца можно приобрести за 3 тыс. 741 рубль. В Санкт-Петербург можно слетать за 4 тыс. 934 рубля, в Воронеж – за 5 тыс. 275 рублей.

Недорогие билеты за границу можно купить в Минск. Их цена - от 6 тыс. 200 рублей. На втором месте – Гюмри, билет обойдется в 11 тыс. 502 рубля. Третье место заняла Рига - от 11 тыс. 513 рублей.

Специалисты сервиса также проанализировали все оформленные за последнюю неделю железнодорожные билеты с датой отправления в новогодние каникулы. Самые дешевые из популярных направлений по России – Москва – Иваново и Ярославль - Брянск. Путешествие обойдется минимум в одну тысячу рублей.

За границу самые бюджетные переезды – в Витебск, Полоцк и Минск. Цена на билет в одну сторону составляет от 2 тыс. 784 до 3 тыс. 736 рублей.

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# новогодние каникулы , поезда , путешествия , Россия , самолеты

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