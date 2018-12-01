Общественная молодежная палата Тюменской области подвела итоги 2018 года

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Комиссия по формированию Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной думе провела последнее заседание в 2018 году. На нем подвели итоги уходящего и наметили планы на 2019 год, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Председатель комиссии, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил, что год был насыщенный, многое удалось сделать, но еще больше работы ожидает впереди.

С информацией о деятельности и реализации проектов Общественной молодежной палаты ознакомила присутствующих ее председатель Мариета Матевосян. Она рассказала, что члены палаты активно принимали участие в разработке законодательных инициатив, а также во всероссийских конкурсах, где они становились лауреатами и победителями. Помимо этого они реализовали значимые общественно-политические социальные проекты, одним из ключевых стала "Политическая кухня", которая второй год проходит при поддержке депутатов Тюменской областной думы и молодежного интернет-ресурса "Мой портал".

Заместитель председателя комиссии, председатель Собрания молодых депутатов при Тюменской областной думе, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова отметила, что проект уже является визитной карточкой Общественной молодежной палаты.

"Политическая кухня" создавалась с целью дать современной молодежи возможность заглянуть за кулисы депутатской деятельности. Нам приятно, что желающих поучаствовать в этом проекте оказалось много. Те ценные знания, которые ребята почерпнули из мастер-классов, круглых столов, от встреч с депутатами и известными людьми города, уверена, пригодятся им в будущем. Уже завтра мы узнаем победителей этого проекта", – сказала она.

Палата также ежегодно проводит Дни молодого избирателя и парламентария, тест по истории Отечества. Одним из новых проектов, который ребята реализовали в этом году, стала интерактивная "ТюменьVR". В историческом парке при помощи VR-очков они показывали тюменцам улицы города и все изменения, произошедшие с областным центром за последние 200 лет. Они также принимали активное участие в проектах в сфере спорта и туризма, таких как командный марафон "Путь к победе", "Стальной характер" и многих других.

"Помимо плановых мероприятий ребята активно подключаются к участию в дискуссионных площадках, общественных заседаниях, входят в Общественный совет при органах государственной власти. В преддверии Димитриевской субботы вместе с Андреем Артюховым мы побывали на мемориале трудовой доблести тюменских судостроителей и подвига военных моряков и почтили память матросов-краснофлотцев, воевавших на наших торпедных катерах", — добавила Мариета Матевосян.

Андрей Артюхов напомнил, что макет торпедного катера был построен в рамках партийного проекта "Оружие Победы", работа над которым шла два года. Осенью, 22 октября, мемориальный комплекс "Трудовой доблести тюменских судостроителей и подвига военных моряков" был открыт в сквере Петра Потапова. Он поблагодарил Мариету Матевосян за ту работу, которая была сделана по включению памятника как туристического объекта на информационном портале Vizit Tyumen в разделе "Достопримечательности".

Общественной молодежной палате было рекомендовано усилить работу по подготовке предложений по совершенствованию областного законодательства, затрагивающего права и законные интересы молодежи региона, а также включиться в подготовку к 25-летию Тюменской областной думы.

Приятным завершением заседания стало награждение благодарственными письмами особо отличившихся членов Общественной молодежной палаты.