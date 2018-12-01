Тюменский медуниверситет активно внедряет электронное образование

| Фото: Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

Уникальный программный продукт Тюменского государственного медицинского университета поддерживает более 500 активно использующихся в образовательном процессе курсов.

О достижениях Тюменского ГМУ в сфере электронного образования говорилось на межрегиональной научно-практической конференции с международным участием "Кадры для современного здравоохранения. Медицинское образование и качество медицинской помощи" в Омске.

Электронно-информационные технологии - неотъемлемый структурный и функциональный элемент образовательного процесса, реализуемого в Тюменском государственном медицинском университете.

ЭИОС вуза позволяет внедрять в образовательный процесс различные формы электронных и информационных технологий. У обучающихся имеется возможность ознакомиться с обширной информацией ЭБС издательства "Лань", издательства Elsevier на платформе ScienceDirect, электронно-библиотечной системы BOOK.ru, издательства "МИА" и многое другое.

Ежегодно в рамках отдельных дисциплин теоретического профиля более 300 студентов различных факультетов осваивают технологию обучения на Массовых образовательных онлайн курсах (МООК) как один из разделов самостоятельной работы.

Основная нагрузка в электронном образовании ложится на электронно-образовательную систему "Educon", которая используется в Тюменском ГМУ с 2009 года. За все время существования данная система претерпевала изменения и модернизацию, теперь это уже полностью состоявшаяся система, позволяющая свободно интегрировать различные модули в образовательный процесс вуза в рамках очного и дистанционного обучения на всех уровнях подготовки.

К 2018 году все кафедры вуза интегрировали электронные курсы в образовательные программы. Сейчас в системе насчитывается более 500 активно использующихся курсов, 350 из которых интегрированы в образовательный процесс основного контингента обучающихся – студентов, оставшиеся около 150 курсов являются востребованными в рамках образовательных программ в системе довузовской подготовки, магистратуры, аспирантуры, непрерывного профессионального развития врачей, средних медицинских и фармацевтических работников и лиц без медицинского образования.

Система "Эдукон" позволяет создателю курса творчески подойти к преподаванию своей дисциплины - включить не только традиционный формат обучающих материалов, но и встроить в педагогический процесс вебинары, которых в течении 2018 года было реализовано более 220. Формат тестовых вопросов и заданий различной сложности и модификации, применения кейсов, производственных и профессиональных задач, позволяет всесторонне погрузиться в дисциплину и решать целый ряд вопросов в рамках практикоориентированности.

Сформированная единая информационно-образовательная среда вуза позволяет не только формировать профессиональные компетенции обучающихся. Не менее важно, что созданная ЭИОС формирует у преподавателей значимые педагогические компетенции, которые повышают конкурентоспособность отдельных педагогов и вуза в целом на современном рынке образовательных услуг, а также позволяют Тюменскому ГМУ расширять диапазон коммуникаций в общем информационно-научном пространстве.