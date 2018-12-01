Тюменец гулял в мороз без шапки и обморозил ухо

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Госпитализацией закончилась для молодого тюменца прогулка без шапки. Фельдшер скорой помощи диагностировал у пациента обморожение II степени ушной раковины, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

23 декабря 19-летний тюменец пострадал от мороза после длительной прогулки по без шапки. Вернувшись поздно вечером домой, он не обратил внимания на побелевшее ухо. Дальше все развивалось быстро: поверхностные слои кожи ушной раковины оттаяли раньше, чем восстановился в них кровоток. В результате эпидермис отслоился, сформировались пузыри.

Когда ухо у парня увеличилось в размере и покрылось пузырями, родственники вызвали скорую помощь. Фельдшер диагностировал у пациента обморожение II степени правой ушной раковины. Наложив на пораженную поверхность стерильную повязку, медики доставили пациента в областную клиническую больницу № 1.

Специалисты службы скорой помощи напоминают: неоказание или неправильное оказание первой помощи при обморожениях приводит к тяжелым осложнениям.

При первых признаках обморожения – локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп – необходимо зайти в тёплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши.

При тяжелых обморожениях нет боли и чувствительности, кожа бледная и холодная, движения в суставах пальцев ограничены или полностью отсутствуют – пострадавшего нужно занести в теплое помещение, дать горячее питье. В течение 3-4 минут необходимо провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами Обязательно вызовите бригаду скорой помощи. Со стационарного телефона по номеру 03, 112, с сотового – 103, 112.