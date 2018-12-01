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Сергей Перескоков проведет прием граждан в Тюмени

Общество, 15:16 26 декабря 2018

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Руководитель следственного отдела по Калининскому округу СКР по Тюменской области Сергей Перескоков проведен личный прием граждан Тюмени 27 декабря, сообщает региональное управление СКР.

Прием пройдет по адресу: Тюмень, ул. Луначарского, 57 с 10 часов до 11 часов.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса.

Личный прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (3452) 42-11-06 либо ставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная".

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# прием граждан , СУ СК РФ по Тюменской области

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