Сергей Перескоков проведет прием граждан в Тюмени
Руководитель следственного отдела по Калининскому округу СКР по Тюменской области Сергей Перескоков проведен личный прием граждан Тюмени 27 декабря, сообщает региональное управление СКР.
Прием пройдет по адресу: Тюмень, ул. Луначарского, 57 с 10 часов до 11 часов.
Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса.
Личный прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8 (3452) 42-11-06 либо ставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная".