Эдуард Абдуллин вошел в Топ-10 менеджеров года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин вошел в Топ-10 менеджеров 2018 года. Исследование проводилось на основе опроса предпринимателей региона и опубликовано деловым порталом NBLife, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В анкетировании приняли участие более сотни руководителей предприятий, владельцев бизнеса, директоров и управленцев различного уровня. Они называли фамилию топ-менеджера и заслуги, за которые его можно считать одним из лучших среди своих коллег. При этом в расчет не брались собственники крупных компаний.

Среди лидеров исследования оказались члены Торгово-промышленной палаты региона: директор ОАО "ПРОДО "Тюменский бройлер" Оксана Величко, директор рынка "Михайловский" Татьяна Киселева и другие бизнесмены. Все они ответили на вопросы о своих наиболее эффективных решениях для развития предприятия и высказали мнение о лидерстве и успешном управлении.

Эдуард Абдуллин среди достижений 2018 года отметил старт и реализацию проекта "Экспортный марафон", который помогает тюменскому бизнесу выйти с качественной продукцией на зарубежные рынки и реализовать ее.

Он также подчеркнул, что впервые в этом году Торгово-промышленная палата Тюменской области выступила соорганизатором конкурса "Тюменская марка" среди малого и среднего бизнеса областной столицы.

"К участию в конкурсе удалось привлечь около 100 предприятий и предпринимателей и еще 30 компаний помогали сформировать программу конкурса, его организовать. Это позволило сделать мероприятие практически полезным, востребованным и ярким, ориентированным для бизнеса", - отметил Эдуард Абдуллин.