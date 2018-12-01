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Кольцово в новогодние каникулы организовало новые маршруты и больше полетов на курорты

Общество, 18:21 26 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К новогодним каникулам в международном аэропорту Екатеринбурга появились новые маршруты и увеличилась частота полетов в курортные города, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Так, с 28 декабря чартерную программу в израильский аэропорт Овда открывает авиакомпания Nordwind Airlines. Овда располагается недалеко от Красного моря и открывает широкие перспективы для любителей морского отдыха. С 15 декабря регулярные рейсы в Самарканд проводят "Уральские авиалинии". Самарканд является не только третьим по величине городом Узбекистана, но и одним из древнейших городов мира, основанным в VIII веке до н.э.

Самыми популярными курортными маршрутами в Кольцово в новогодние каникулы станут Сочи и Дубай. Екатеринбург свяжет с главным отечественным черноморским курортом 17 рейсов в неделю, а со столицей эмирата Дубай - 14 рейсов. До 11 увеличится количество еженедельных рейсов в Прагу и до 8-и - в турецкую Анталью.

Традиционно из столицы Урала можно будет улететь на морские курорты Юго-Восточной Азии - Гоа, Коломбо, Краби, Утапао, Пхукет, Бангкок, Фукуок, Нячанг и Санья. Второй еженедельный рейс добавится в европейские столицы Париж и Рим.

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# авиаперевозки , курорты

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