Стомиллионную тонну нефти добыли в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

100-миллионную тонну нефти добыли в Уватском районе, сообщает администрация муниципалитета.

По данным государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, накопленная добыча по всем месторождениям юга Тюменской области на 1 декабря составила 100 млн 567 тыс. тонн. Ожидаемая добыча за 2018 г. – 12,4 млн тонн черного золота.

Недропользователями на территории Уватского района являются ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ "СИБИНТЭК"", ООО "НордОст-Гео".

На долю Уватнефтегаза приходится основная часть добычи. Первое нефтяное месторождение компания открыла в 1970 г. Самой перспективной оказалась скважина №61-П на Кальчинском месторождении, пробуренная в 1992 г. и вскрывшая мощный нефтенасыщенный пласт. С 2001 г. реализуется Уватский проект. Его текущие извлекаемые запасы составляют 408 млн тонн. В промышленной эксплуатации находятся 15 месторождений.

"Юбилейный показатель – это результат работы многих коллективов и огромного количества людей: теоретиков и практиков, ученых, управленцев, специалистов в самых разных отраслях, сумевших проявить знания, умения, талант, а иногда и мужество на уватской земле. Уверен, что мы идем к новым, еще большим успехам", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.