Тюменских школьников ждет насыщенная программа в новогодние каникулы

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

Более 45 тыс. школьников примут участие в мероприятиях, организованных учреждениями отрасли спорта и молодежной политики Тюмени. Это праздничные концерты и спектакли, игровые программы, массовые катания на коньках, зимние забавы, викторины и конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы и интерактивные мероприятия, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

По 31 декабря центры "Бригантина", "В Доме Буркова", "Вероника", "Грант", "Контакт", "Пламя", "Алый парус", "Старт", "Фортуна", "Авангард", им. А.М. Кижеватова, спортшкола "Олимпиец" организуют 27 досуговых площадок, посетить их смогут 1,8 тыс. детей.

Со 2 по 8 января запланирована работа "гостевых комнат" в учреждениях спорта и молодежной политики. Пройдут более 150 новогодних праздничных программ для школьников и их родителей – это конкурсы поделок, творческие мастер-классы и другие спортивно-игровые мероприятия. Состоятся также соревнования, первенства и чемпионаты на призы деда Мороза и Снегурочки по различным видам спорта.

Более 60 интересных и активных мероприятий подготовили для горожан всех возрастов инструкторы по спорту в рамках работы на площадках по месту жительства. Это новогодние и рождественские соревнования, турниры, эстафеты, веселые старты и мастер-классы.

Интересными будут и семейные формы занятости. Пройдет более 40 мероприятий. В их числе - "Зимние забавы" и "Рождественские встречи" в центре "Авангард", спортивный семейный праздник на пруду "Южный" в центре "Старт", спортивные состязания и мастер-классы в центре "Грант", рождественский шахматный турнир в "Городском шахматном клубе".

Каток "Прибой" с 2 по 8 января превратится в праздничную площадку, где взрослые вместе с детьми смогут покататься на коньках. Туристическая база центра "Авангард" на ул. Веселая, 2 станет активным местом досуга для всех желающих и предложит катание на тюбингах, лыжах и ледянках.

Одной из семейных форм занятости станет участие 25 семей из числа воспитанников центра "Град" в марш-броске, посвященном контрнаступлению советских войск под Москвой. Увлекательное мероприятие пройдет 7 января на территории лесополосы санатория "Сибирь".