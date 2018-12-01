  • 28 декабря 201828.12.2018пятница
  • USD68,8762
    EUR78,3880
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Бесплатные маршруты будут организованы в Рождественскую ночь

Общество, 09:24 28 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные маршруты будут организованы в Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2019 г., сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

После церковной службы в ночь в 03 часа верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО "ТПАТП № 1" будет организовано транспортное обслуживание тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный.

Чтобы ознакомиться со схемами, нажмите "Скачать файл".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , маршруты , Рождество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 28.12.2018Тарифы на пригородные перевозки в регионе изменятся с января
09:35 28.12.2018В праздники областная Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме
09:24 28.12.2018Бесплатные маршруты будут организованы в Рождественскую ночь
09:13 28.12.2018Тюменских школьников ждет насыщенная программа в новогодние каникулы