Бесплатные маршруты будут организованы в Рождественскую ночь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные маршруты будут организованы в Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2019 г., сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

После церковной службы в ночь в 03 часа верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. АО "ТПАТП № 1" будет организовано транспортное обслуживание тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный.

Чтобы ознакомиться со схемами, нажмите "Скачать файл".