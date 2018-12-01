Акция "Здоровое сердце" проходит в трудовых коллективах региона

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Масштабная акция "Здоровое сердце" проходит в трудовых коллективах тюменского региона, сообщает Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Медики выходят в организованные трудовые коллективы и проводят обследование, направленное на выявление и коррекцию факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Одной из основных задач региональной системы здравоохранения является снижение смертности от социально-значимых заболеваний среди лиц трудоспособного возраста, - рассказывает начальник управления организации медицинской помощи и реализации Территориальной программы государственных гарантий департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова. - Поэтому особое внимание сегодня уделяется совершенствованию профилактической работы в амбулаторно-поликлиническом звене. А именно, своевременному определению риска развития хронических неинфекционных заболеваний и коррекции негативных факторов их развития. При этом необходимо учесть, что зачастую, работающее население выпадает из поля зрения участкового врача, и не мотивировано на ведение здорового образа жизни и посещение медицинской организации с профилактической целью".

За период реализации проекта уже осмотрено около 5 тыс. человек, из них 58 % - это женщины. Благодаря своевременной диагностике изменения в состоянии здоровья были выявлены у 298 обследованных. Все они были взяты на контроль и направлены по "зеленому коридору" в медицинские организации по месту жительства.