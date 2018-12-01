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Ишимские семьи к Новому году получили в подарок квартиры

Общество, 15:20 28 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 ишимская семья получила ключи от новых квартир по программе переселения из ветхого и аврийного жилья. 86 ключей предстоит вручить детям-сиротам в январе после оформления необходимых документов.

"С начала года расселены 90 квартир из ветхого и аварийного жилья. Будет снесено еще тридцать старых домов. Это позволит возвести на месте старых домов современные жилые многоквартирники", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

По его словам, с начала года в городе введено в эксплуатацию 24 тыс. квадратных метров жилья, что на 6 тыс. квадратных метров больше запланированного показателя. Средства на возведение многоквартирных домов были выделены правительством Тюменской области.

Не могут сдержать эмоции и счастливые новоселы. "Дом очень нравится. И не только мне, а всем, кто сюда заселяется. Все просто в восторге! Мы переселяемся из аварийного жилья: старый двухэтажный покосившийся дом, где не было канализации. А переезд в эти современные квартиры, где осталось только расставить мебель, стал настоящим подарком к Новому году!", - поделилась радостью Зоя Тихомирова.

Инна Кондрашкина

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# ветхое и аварийное жилье , дети-сироты , Ишим , новоселы , переселение , правительство Тюменской области , Федор Шишкин

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