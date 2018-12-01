Как не напугать животных новогодним салютом: советы ветеринаров

| Фото: официальная группа БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: официальная группа БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Традиционно в новогоднюю ночь жители страны запускают фейерверки и салюты, однако громкий звук может напугать домашних питомцев. Эксперты советуют при запуске салюта прижать животное к себе и стараться успокоить, прогулки на крепком поводке и надежно затянутом ошейнике помогут предотвратить побег собаки. А специальные курсы дрессировки могут научить питомца, как вести себя во время фейерверка, пишет РИА Новости.

По словам ветеринарного фельдшера Ольги Бутиной, хозяин должен помнить о том, что для него это праздник, а для животного - страх. Питомцев можно научить не бояться громких звуков, но это долгий процесс. Для этого нужно посещать курсы дрессировки собак, где животных могут научить, как вести себя во время взрыва салютов.

Если предстоит прогулка с питомцем на улице в праздники, то стоит надеть на него специальные светодиодные ошейники, брелоки, которые помогут увидеть в темноте напуганную кошку или собаку.

Не стоит брать с собой животных на салют или выгуливать их, если велика вероятность увидеть фейерверки во дворе. Питомцев лучше закрыть в небольшой комнате, где звук фейерверка будет слышен минимально. Если питомец все же услышал и испугался звуков фейерверка, ветеринары советуют успокоить его.

При этом специалисты не отговаривают от использования бенгальских огней в присутствии питомцев - их животные не боятся.