Тюменцев и гостей региона ожидает насыщенная культурная программа

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Насыщенная новогодняя программа ждет жителей и гостей региона в период праздничных каникул, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Обзорные экскурсии пройдут по исторической части Тюмени. Путешествуя по главным улицам города, музей предлагает узнать его историю, насладиться очарованием неоновых огней Тюмени, поучаствовать в веселых конкурсах и загадать желание под блеск бенгальских огней на мосту Влюбленных. Подробная информация об экскурсия здесь.

В музейном комплексе им. И.Я. Словцова гостей ждут: детский новогодний утренник с участием Супергероев; интерактивные программы в мастерской Деда Мороза: "Снежный бум", "MOROZные игры", "Новогодняя лаборатория"; встреча с Дедом Морозом; световое шоу "СветоПриключение"; игровые и творческие площадки в детском центре "Музейляндия"; выставка "Волшебный чулан Деда Мороза".

В центре музейных коллекций пройдет новогодняя экскурсия, на которой сказочные герои помогут юным путешественникам попасть в заколдованный лес, увидеть сказочных богатырей и с помощью волшебного фонаря найти клад. Также все желающие могут принять участие в новогодних квестах, мастер-классах, посетить экскурсии "Операция "Елки-иголки", "Новые приключения волшебного фонаря", "Новогодний Upgrade". Подробнее по ссылке.

Тюменское концертно-театральное объединение приготовило целую серию ярких детских праздничных мероприятий. С 3 по 6 января в Тюменской филармонии ансамбль "Зори Тюмени" представит музыкально-хореографическую интерпретацию сказки С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". Зрители окунутся в атмосферу торгового города средневековой Руси, побывают в заморских странах, восхитятся красотой диковинных растений, животных и птиц в таинственных владениях Чудища. Мастерство исполнителей, роскошный кордебалет, оригинальные костюмы и сценография подарят зрителям незабываемые впечатления.

В Тюменском драматическом театре со 2 по 6 января пройдут показы премьерного мюзикла "Сказки 1001 ночи". На сцене театра перед зрителями развернется притягательный и таинственный мир Востока: богатый двор султана и подземелье с сокровищами.

Тюменский театр кукол приготовил к Новому году два премьерных спектакля: для самых маленьких – спектакль "Умка" и для детей постарше – "Битва магов, или выпускной в школе волшебников". Новогодняя представления в театре кукол продолжатся до 8 января 2019 года включительно.

Подробная информация о мероприятиях концертно-театрального объединения на сайте.