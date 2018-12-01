Тюменский застройщик заинтересовался разработками резидентов технопарка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Резиденты бизнес-инкубатора тюменского технопарка представили свои разработки одному из крупных застройщиков – компании "ЮИТ Тюмень", сообщает Западно-Сибирский инновационный центр.

На презентации присутствовали руководители и технические специалисты компании. По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности о пилотном применении новинок.

Интерес застройщика вызвали несколько разработок. Одну из них - "Система отвода ливневых стоков с применением дождеприемных колодцев" реализует тюменский завод гофротруб. Использование специальных дренажных колодцев позволяет решить проблему затопления дворовых территорий и проезжей части в местах, где отсутствует центральная ливневая канализация. В настоящее время опытные партии дренажных колодцев установлены на территориях Восточного, Центрального и Калининского административных округов Тюмени и уже подтвердили эффективность.

Второй проект - "Метод механизированного нанесения финишного покрытия стен TorDecor", реализуемый торговым домом "Хасмайя – Тюмень". Применение инновационной технологии исключает ряд производственных процессов, применяемых при традиционном оштукатуривании, что позволяет заказчику экономить время и строительные материалы при проведении отделочных работ.

Дмитрий Юсупов уже работает с несколькими тюменскими застройщиками, разрабатывая для них систему интерактивной 3D-визуализации недвижимости под рабочим названием "Планоплан".

"Мы разрабатываем решение для повышения уровня продаж недвижимости на сайтах и в офисах компаний – застройщиков, наша разработка позволяет проводить интерактивные 3D- туры по строящимся объектам недвижимости и буквально "вжиться" в помещение с разработанным дизайном или ремонтом", - рассказывает о своей разработке Дмитрий Юсюпов.

Еще одна разработка, рассмотренная специалистами компании "YIT" - "Автоматизированный программный комплекс по безопасности труда",- разработанный ООО "СиМакс".