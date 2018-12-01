Проект профессора Тюменского медуниверситета получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований
Коллектив ученых под руководством известного хронобиолога, профессора кафедры биологии Тюменского медицинского университета, доктора медицинских наук Дениса Губина получил грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщает пресс-служба вуза.
Тема научной работы – "Полиморфизм, суточная динамика экспрессии ключевых генов биологических часов, рецепторов мелатонина и продукции мелатонина в патогенезе первичной открыто-угольной формы глаукомы".
"В рамках проекта исследованы две группы пациентов с ранней глаукомой со стабильным и прогрессирующем течением заболевания. Выявив в ходе исследования ряд закономерностей, мы пришли к выводу о необходимости изучения генов биологических часов у данных пациентов, - рассказал профессор Тюменского ГМУ Денис Губин. – Результаты исследований дадут врачам-офтальмологам новые методы ранней диагностики опасного заболевания глаз, применение которых позволит многим больным с глаукомой избежать потери зрения".
Над проектом под руководством профессора Губина работают специалист-офтальмолог из Тюмени, доктор медицинских наук Татьяна Малишевская и коллега из Карелии, занимающийся исследованиями в области генетики в Институте РАН, кандидат биологических наук Сергей Коломийчук, а также студенты Тюменского медицинского университета около 900 тыс. рублей.