Проект профессора Тюменского медуниверситета получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований

| Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ | Фото: пресс-служба Тюменского ГМУ

Коллектив ученых под руководством известного хронобиолога, профессора кафедры биологии Тюменского медицинского университета, доктора медицинских наук Дениса Губина получил грант Российского фонда фундаментальных исследований, сообщает пресс-служба вуза.

Тема научной работы – "Полиморфизм, суточная динамика экспрессии ключевых генов биологических часов, рецепторов мелатонина и продукции мелатонина в патогенезе первичной открыто-угольной формы глаукомы".

"В рамках проекта исследованы две группы пациентов с ранней глаукомой со стабильным и прогрессирующем течением заболевания. Выявив в ходе исследования ряд закономерностей, мы пришли к выводу о необходимости изучения генов биологических часов у данных пациентов, - рассказал профессор Тюменского ГМУ Денис Губин. – Результаты исследований дадут врачам-офтальмологам новые методы ранней диагностики опасного заболевания глаз, применение которых позволит многим больным с глаукомой избежать потери зрения".

Над проектом под руководством профессора Губина работают специалист-офтальмолог из Тюмени, доктор медицинских наук Татьяна Малишевская и коллега из Карелии, занимающийся исследованиями в области генетики в Институте РАН, кандидат биологических наук Сергей Коломийчук, а также студенты Тюменского медицинского университета около 900 тыс. рублей.