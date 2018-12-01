Итоги 2018 года: новый губернатор - новые перспективы

Фото с портала "Тюмень - наш дом" Фото с портала "Тюмень - наш дом"

Выборы президента России и губернатора Тюменской области, ведущее место региона в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, первое послание главы Александра Моора депутатам облдумы, адресованное по факту всем тюменцам, разработанный областным правительством и принятый региональным парламентом социально ориентированный трехлетний бюджет развития - безусловно, важнейшие события уходящего 2018 года.

В ряду самых значимых новостей наиболее заметное место занимают также завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги, ввод в эксплуатацию мусоросортировочного завода и переход на новую систему обращения с отходами, открытие музея императорской семьи Романовых в Тобольске.

На выборы главы государства тюменцы явились дружно. Люди понимают, что реальная жизнь - не детективный роман, во второй раз в библиотеке не выдадут. Поэтому, несмотря на отсутствие интриги, президента выбирать все-таки надо. В 12 районах Тюменской области была зафиксирована рекордная явка избирателей - более 90%. В целом по региону участие в выборах приняли более 843,5 тыс. избирателей, явка превысила 78,9%. За Владимира Путина отдали свои голоса более 79,7% тюменских избирателей.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Не таили сюрпризов и выборы губернатора Тюменской области - безусловным фаворитом был Александр Моор. Некоторые объясняют это интенсивной предвыборной агитацией, но вряд ли можно согласиться с таким подходом. Если бы Александр Моор не проявил себя на посту главы администрации Тюмени, ему не о чем было бы рассказывать избирателям, нечего было бы им предложить. Однако, благодаря своему позитивному опыту управленца, Александр Моор смог представить избирателям взвешенную и продуманную программу, сумел в короткие сроки завоевать симпатии и доверие тюменцев, ямальцев и югорчан.

На губернаторских выборах на юге Тюменской области и в северных автономных округах проголосовали более 1 млн 241 тыс. человек, или почти пятьдесят процентов от общего числа избирателей. За кандидатуру Александра Моора отдали голоса более 65,8% от общего количества избирателей.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Один из основных факторов, обусловивших убедительную победу Александра Моора на выборах, стало его твердое заявление о сохранении преемственности политики власти, направленной на развитие региональной экономики и, как следствие, социальной сферы. На фоне победы Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности эти слова прозвучали очень внушительно и весомо. Поднявшись за год на пять позиций, наша область опередила Татарстан и Москву и заняла первую строчку.

Впрочем, в своем послании депутатам Тюменской облдумы Александр Моор четко и недвусмысленно заявил, что и сам не намерен почивать на лаврах, и другим не даст этого делать. Губернатор отметил, что даже просто сохранить набранные общими усилиями высокие темпы социально-экономического развития - уже нелегкая задача. Но еще больших созидательных усилий потребует от власти, бизнеса и общества реализация майского указа президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и намеченных в этом основополагающем документе национальных проектов.

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

Новые ресурсы для роста нужно искать и в экономике, и в социальной сфере, и в общественной жизни, но прежде всего - в людях, убежден глава региона. Главное - равенство шансов на успех для всех и для каждого. Любой экономический или социальный проект, любая разумная инициатива, направленная на благо общества, не должны оставаться без адекватной поддержки, подчеркнул Александр Моор.

Вероятно, именно поэтому губернатор существенно расширил круг неформального общения с тюменцами, нарастил арсенал методов получения информации о жизни в регионе из независимых источников. Встреча Александра Моора с креативной тюменской молодежью на форуме Уральского федерального округа "УТРО-2018", его активное участие в состоявшемся в Тюмени блогерском "НеФоруме-2018", прямая линия в популярной соцсети, приглашение представителей регионального интернет-сообщества на итоговую пресс-конференцию входят в число важнейших событий года, потому что являются вполне четкими сигналами власти и обществу. На мой взгляд, это направление в работе главы региона становится одним из стратегических. И оно сулит весьма интересные перспективы.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

А теперь - о нашей экономике, на которой, как известно, держатся и социальная сфера, и личное благосостояние тюменцев. Уходящий год радует и обнадеживает. За 11 месяцев 2018 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,9%. Это в три с лишним раза больше, чем в целом по стране. Причем растет тюменская экономика, в основном, за счет обрабатывающих производств. На 34% увеличился выпуск лекарств, на 20,3% выросло металлургическое производство, на 6% больше в регионе произвели пищевых продуктов.

Тюменские аграрии с января по октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3,4% увеличили производство мяса и на 4,8% нарастили производство молока. По данным на 1 ноября намолочено более 1,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, собрано более 442,3 тыс. тонн картофеля и 124,1 тыс. тонн овощей.

По итогам 9 месяцев 2018 года общий объем инвестиций в региональную экономику составил 218,7 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 77% инвестиций направлены в промышленность. По объему инвестиций на душу населения в январе-сентябре 2018 года регион более чем вдвое превосходит среднероссийский показатель.

Такова статистика. Сухие цифры. Но за каждой из них - добросовестный труд рабочих и крестьян, инженеров и агрономов, учителей, врачей, всех тюменцев, стремящихся улучшить свою жизнь, жизнь региона и России. Рост инвестиций в экономику Тюменской области напрямую отражается на благосостоянии каждого жителя региона, подчеркнул Александр Моор.

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

"Что такое инвестиции? Это экономический рост, создание новых предприятий и развитие уже действующих. Следовательно, это новые рабочие места с достойной зарплатой, это налоги в региональный и местные бюджеты. Поэтому поддержание темпов привлечения инвестиций, поиск и реализация новых проектов - одна из наших важнейших задач. Ведь конечный итог развития региональной экономики - это рост доходов населения и увеличение качества жизни людей", - убежден губернатор.

На рост региональной экономики и повышение качества жизни тюменцев нацелен бюджет Тюменской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Очень важно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране региональной власти удалось не только сохранить все социальные обязательства, но и сформировать бюджет развития. Все 29 государственных программ, которые мы реализовывали в предыдущие годы, будут продолжены. Бюджет стал ярким подтверждением преемственности политики региональной власти.

t-l.ru t-l.ru

В частности, в регионе сохранятся объемы дорожного строительства. В связи с завершением Тюменской кольцевой дороги в ближайшие три года планируется увеличить объем финансирования строительства дорог регионального значения. В бюджет заложены необходимые средства для строительства и реконструкции детсадов, школ, учреждений здравоохранения, в том числе сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Предстоит построить новые школы в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске, а также детские сады - два в Тюмени, один в Тобольске и один - в Исетском.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохранит государственную финансовую поддержку личных подсобных хозяйств и фермеров, которые производят более 40% молока, 35% мяса и 60% картофеля. Малые и средние сельхозпредприятия получат помощь в выходе на рынки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Заложены в бюджет и расходы на предоставление всех ныне действующих льгот для пенсионеров, в том числе - бесплатного проезда в общественном транспорте. Но самое главное - удалось сбалансировать региональные обязательства по реализации 12 национальных проектов в рамках майского указа президента России Владимира Путина. Это стратегический документ, по которому в ближайшие пять лет будет жить страна. Региону предстоит достичь серьезных целей, и путь к ним заложен в трехлетнем областном бюджете.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Очень трудно, да, пожалуй, и вовсе невозможно одним взглядом охватить весь уходящий год и выделить все главные события. Поэтому в конце - немного о личном. Для меня, как, наверное, и для многих тюменцев - любителей мороженого, очень большое значение имеет открытие в индустриальном парке "Боровский" нового производства этого замечательного лакомства. Тюменское мороженое обязательно будет на моем новогоднем столе.

С Новым годом! С новым счастьем!

Фото с портала "Тюмень - наш дом" Фото с портала "Тюмень - наш дом"

Евгений Бабенко