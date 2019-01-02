В Тюмень придет потепление

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до минус 6 градусов ожидает жителей Тюмени в ближайшие дни.

По данным центра Фобос, в среду, 2 января, в областном центре будет до минус 12 градусов и переменная облачность.

Однако уже в четверг, 3 января потеплеет. Днем синоптики прогнозируют до минус 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 8. Такая же погода ждет тюменцев в пятницу и субботу, 4 и 5 января.

6 и 7 января в дневные часы ожидается до минус 7 градусов, ночью – до минус 12. В эти дни возможен небольшой снег.

Любовь Голышева