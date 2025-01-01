В Тюменской области приняли 243 заявки от потенциальных экспортеров зерна в Китай

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

243 заявки в электронном виде от 32 агропредприятий, которые планируют стать экспортерами пшеницы, ячменя и гороха в Китай, приняли в Тюменской области за 2024 год. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

После проверки данных специалисты выявили 93 случая недостоверной информации о виде объекта и его деятельности.

Обследования провели на 29 предприятиях. Инспекторы выясняли соответствие потенциального поставщика требованиям китайской стороны. Проверку не прошли четыре сельхозтоваропроизводителя. Данные о 25-ти региональное управление направило в федеральный Россельхознадзор.

Отметим, с момента введения электронного формата в Тюменской области 53 предприятия подали 545 заявок. По различным причинам более половины из них отклонены. Основная причина - предоставление недостоверной информации о видах объекта и деятельности организации, отсутствие названия хозяйствующего субъекта и адреса площадки на английском языке, указание не подлежащих аттестации видов деятельности, включение культур, не разрешенных к отправке в Китай с территории региона.

В реестре экспортеров растительной продукции в Китай состоят 29 предприятий региона.