Травматологи и автоинспекторы просят тюменцев не пользоваться смартфонами за рулем

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

К соблюдению требований правил дорожной безопасности ради сохранения человеческих жизней и ответственному поведению на дороге призвали тюменцев врачи приемного отделения травматологического пункта областной больницы и автоинспекторы. Специалисты просят горожан отказаться от смартфонов во время участия в дорожном движении. Социальная акция получила название #ПаркуйСмартфон.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, приемное отделение травматологического пункта в Тюмени ежедневно принимает более 250 пациентов с травмами различной степени тяжести и характера их возникновения. Кареты скорой помощи доставляют сюда пострадавших и с мест дорожно-транспортных происшествий.

По словам врачей, травмы, полученные в ДТП, – одни из самых тяжелых и сложных для лечения. Зачастую их получают по собственной или чужой неосторожности, даже такой банальной, как разговор по телефону во время управления автомобилем или переход дороги в наушниках.

Чтобы предостеречь пациентов травматологии от ошибок на дорогах, автоинспекторы и сотрудники больницы разместили в коридорах приемного покоя плакаты, посетителям выдается раздаточный материал по теме.