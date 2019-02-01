Юнармейцев приглашают на Всероссийский конкурс инноваций

| Фото: Юнармия Тюменской области | Фото: Юнармия Тюменской области

Принять участие во Всероссийском конкурсе инноваций приглашают тюменских юнармейцев. Мероприятие стартует 31 марта и объединит ребят, которым интересно создавать роботов, управлять беспилотниками и строить трехмерные карты, сообщает Юнармия.

Проходить конкурс будет в два этапа. Первый заочный стартует в регионах 31 марта, его победители выйдут во второй тур, где жюри определит лучших. Награждение лучших инноваторов состоится 17 мая в Туле во время проведения Международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку".

Стать участниками конкурса могут ученики двух возрастных категорий – с 5 по 8 классы и с 9 по 11 классы. Состязание будет проходить по направлениям "Роботехника", "Беспилотные летательные аппараты", "Космическая разведка" и "Материаловедение".

На суд жюри можно представить любые современные технологии. Это могут быть роботы, которые выполнят различные по степени сложности действия. Еще одно увлекательное задание – управление беспилотными аппаратами. Школьники создадут систему для защиты дрона от перехвата с земли и воздуха. Также ребята попробуют себя в роли космических разведчиков - будут принимать и обрабатывать данные реальных спутников, составлять карты с выявлением скрытых угроз для окружающей среды.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Юнармии.