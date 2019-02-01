Туристический потенциал Тюменской области презентовали в Санкт-Петербурге

Фото: Даня Савиных Фото: Даня Савиных

Делегация Тюменской области провела масштабную презентацию туристического потенциала региона для туроператоров и представителей туриндустрии северной столицы России. Встреча состоялась в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области, гостям представили проект национального туристического проекта "Императорский маршрут", реализуемого под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Тюменская область является координатором проекта.

Также рассказали о развивающихся направлениях туризма, имеющих большие перспективы, – охотничий, санаторно-курортный, медицинский и другие. Более широкое представление о том, что ждет туристов в Сибири, раскрыли видеоролики о Тюменской области.

По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, Санкт-Петербург и тюменский регион объединяет гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Например, Санкт-Петербург и Тобольск играют важную роль в культурной и духовной жизни страны, а также тесно связаны с историей императорской династии Романовых. Семья Николая II прожила в Тобольске девять месяцев во время ссылки, это нашло отражение в туристических проектах Тюменской области.

Своими впечатлениями от поездки в Сибирь на презентации поделилась заместитель генерального директора по экскурсионной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Городское туристско-информационное бюро" Светлана Юрьева.

"Я была приятно удивлена тем, что путь оказался совсем не утомительным. Это будет комфортно и для детей, и для взрослых, и для туристов серебряного возраста. В Тюмени все было замечательно организовано: размещение в хороших гостиницах, удобная ценовая политика. Конечно, отдельного внимания заслуживают туристические объекты совершенно разной тематики: паломнические, культурно-познавательные. Все от монастырей до театров - очень интересно", - рассказала она.

Мария Трофимова добавила, что подобные инфотуры для представителей туриндустрии из разных регионов будут организовываться и в будущем.

"Презентации региона в других городах России позволяют нам привлекать туристов в Тюменскую область. В последние годы мы наблюдаем увеличение туристического потока, желающих посетить Сибирь очень много. Часто туристы, приезжая в Тюменскую область, удивляются нашему региону, восхищаются богатой историей и развитой инфраструктурой. Мы рассказываем о Тюмени в разных городах, приглашаем туроператоров в инфотуры, чтобы они увидели все своими глазами", - пояснила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

После презентации среди гостей провели викторину, а активным участникам вручили сувениры от официального туристического бренда Тюменской области Visit Tyumen.