Детские онкологи напоминают о профилактике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранняя диагностика – это половина пути к выздоровлению, напоминают врачи тюменского Медицинского города 15 февраля в Международный день детей, больных раком.

Профилактические осмотры следует проходить не реже раза в год, а для маленьких детей есть определенные сроки: 1 месяц, полгода, 12 месяцев. В эти сроки необходимо обязательно посещать врача-педиатра.

Медики отмечают, что родителям важно вовремя обращать внимание на необычные симптомы у ребенка: длительная повышенная температура, наличие припухлости или опухолевого образования, бледность кожи и повышенная утомляемость, частые головные боли, резкое похудение.

"При таких симптомах необходимо сразу обратиться к педиатру, - отметила детский онколог Медицинского города Асель Тутукова. - Предотвратить развитие онкологического заболевания невозможно, но существует ряд предрасполагающих факторов. К ним относится наследственность и образ жизни матери как во время беременности, так и до ее наступления. Например, в настоящее время прослеживается такая закономерность, что в основном нефробластомой, злокачественное заболевание почек, заболевают дети курящих матерей. Поэтому женщина должна быть внимательна к своему здоровью и образу жизни, ведь именно она отвечает за здоровье своего будущего ребенка".

В настоящее время в Медицинском городе проходят лечение восемь несовершеннолетних детей. По словам детского онколога, каждый ребенок, поступивший в отделение, получает заочную консультацию по тактике лечения в федеральных онкологических центрах. Тюменские онкологи назначают лечение только на основании этой консультации. Основными методами лечения маленьких пациентов являются химиотерапия и лучевая терапия.

Лечение дает благоприятный результат, в среднем выживаемость детей с онкологическими заболеваниями составляет 90 %. В первую очередь такой положительный результат лечения зависит от ранней диагностики заболевания и своевременного начала лечения.

Напомним, в регионе с 20 июля 2011 года действует благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни". Он объединяет усилия власти, бизнеса, граждан в борьбе с тяжелыми детскими заболеваниями. Детям с онкологией помогают в приобретении дорогостоящих препаратов, прохождении высокотехнологичных исследований в федеральных центрах, которые не входят в программу государственных гарантий.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество", координатора благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни".