На территории Югры пресечена деятельность еще одной экстремистской организации

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В Сургуте пресечена деятельность, запрещенной религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России". Сотрудники Следственного комитета России, ФСБ, МВД, Росгвардии задержали несколько наиболее активных членов религиозной организации.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу, на территории Сургута была организована и действовала религиозная организация "Свидетелей Иеговы в г. Сургуте". В ней существовала четкая иерархия с распределением функциональных обязанностей и задач для каждого адепта.

"Данной организацией пропагандировалось преимущество последователей учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами, в том числе исповедующим другую религию, негативная оценка лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения, и побуждение разрыва с ними родственных и семейных отношений, непризнание органов государственной власти. В городе проводилась пропагандистская работа с населением – участники экстремистской организации проводили беседы с гражданами, распространяя идеологию Свидетелей Иеговы, участвовали в конспиративных собраниях, проводимых данной организацией, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых членов экстремисткой организации", - сообщается на сайте.

Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и Управления МВД России и Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в Сургуте проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, в ходе которых изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержано несколько наиболее активных членов религиозной организации. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, лиц, причастных к организации деятельности экстремистской организации, устанавливается количество участников местной религиозной организации, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, в начале февраля 2019 года, деятельность аналогичной незаконной экстремистской организации была пресечена на территории города Урая (ХМАО).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации и участия в ее деятельности, склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в деятельность экстремистской организации.

Напоминаем, что в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года - деятельность на территории Российской Федерации религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" запрещена.