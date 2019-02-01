Тюменские депутаты рекомендовали правоохранителям работать над повышением авторитета

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Поднять авторитет правоохранительных органов с помощью качественной работы призвал сотрудников МВД депутат Тюменской городской думы Валерий Роженцев на заседании постоянной комиссии по общественному самоуправлению. Слова коллеги поддержал председатель комиссии Степан Киричук.

"Полицией делается много. Однако, не все благополучно, и не только в тюменской полиции, - сказал Валерий Роженцев. - Ко мне приходят граждане, которые жалуются на действия правоохранителей. Нужно подумать над вопросом о том, что вы делаете, чтобы поднять свой авторитет. А повысить его можно только хорошей работой".

Доклад о результатах работы полиции в областной столице депутаты рассмотрят на ближайшем заседании городской думы, заместитель начальника УМВД России по Тюмени Олег Маньковский перечислил основные пункты документа. Народные избранники рекомендовали подготовить ответы на ряд вопросов, которые прежде всего волнуют горожан.

Так, по мнению Валерия Роженцева, тюменцев нужно проинформировать о борьбе полиции с квартирными кражами. Надежда Ачкасова напомнила о неоднократных авариях с участием такси и подняла вопрос о необходимости включить в отчет данные о том, как контролируется работа водителей. Роман Явныч рекомендовал акцентировать внимание на данных о подростковой преступности. Дмитрий Елагин поднял вопрос о работе участковых уполномоченных, а Юрий Дранчук - о деятельности отрядов добровольной народной дружины. Евгений Бакро уточнил возможность появления диагональной разметки на городских перекрестках. Председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская запросила информацию о том, какую работу тюменские полицейские намерены проводить с дорожными "блогерами"- нарушителями.

Депутат Альбина Селезнева поблагодарила полицейских за совместную работу и предложила чаще проводить патрулирование силами отрядов добровольной народной дружины.

Ответы на вопросы депутатов, а также результаты работы тюменской полиции будут заслушаны на заседании Тюменской городской думы 28 февраля.

Татьяна Ковалева