Тюменцы выберут лучший макет противопожарного аншлага

| Фото: группа «Школьные лесничества Тюменской области» ВКонтакте | Фото: группа «Школьные лесничества Тюменской области» ВКонтакте

Выбрать лучший макет на противопожарную тематику, созданный участниками школьных лесничеств, тюменцы могут в ходе онлайн-голосования.

Работа победителя конкурса отправится в типографию для печати настоящих противопожарных аншлагов на территории зеленого пояса, сообщает департамент лесного хозяйства Тюменской области.

На конкурс заявлены 22 работы из разных уголков области. Авторы выполнили все необходимые требования к макетам. Кроме того, работы наполнены художественно-образными элементами, соответствующими противопожарной тематике. В них самостоятельно разработанные логотипы, авторские фотографии и лозунги.

Голосование проходит в режиме онлайн в группе ВКонтакте "Школьные лесничества Тюменской области". Подведение итогов конкурса состоится после 25 февраля 2019 года. Награждение пройдет на XII Слете школьных лесничеств Тюменской области.