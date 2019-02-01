В Ялуторовском районе в Масленицу выберут самые красивые санки

| Фото: пресс-служба администрации Уватского района | Фото: пресс-служба администрации Уватского района

Конкурс "Парад санок-2019" стартовал в Ялуторовском районе. Он состоится в день празднования "Широкой масленицы", сообщает пресс-служба районной администрации.

9 марта на площади парка "Фешенель" в селе Карабаш назовут автора самого лучшего оформления детских санок.

Конкурс будет состоять из двух этапов: первый – участники конкурса направляют заявку до 28 февраля, второй – парад санок в рамках мероприятий, посвященных народному гулянию "Широкая масленица".

Условия конкурса здесь.