В Ялуторовском районе в Масленицу выберут самые красивые санки
| Фото: пресс-служба администрации Уватского района
Конкурс "Парад санок-2019" стартовал в Ялуторовском районе. Он состоится в день празднования "Широкой масленицы", сообщает пресс-служба районной администрации.
9 марта на площади парка "Фешенель" в селе Карабаш назовут автора самого лучшего оформления детских санок.
Конкурс будет состоять из двух этапов: первый – участники конкурса направляют заявку до 28 февраля, второй – парад санок в рамках мероприятий, посвященных народному гулянию "Широкая масленица".
Условия конкурса здесь.