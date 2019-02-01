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В Ялуторовском районе в Масленицу выберут самые красивые санки

Общество, 10:41 20 февраля 2019

пресс-служба администрации Уватского района | Фото: пресс-служба администрации Уватского района

Конкурс "Парад санок-2019" стартовал в Ялуторовском районе. Он состоится в день празднования "Широкой масленицы", сообщает пресс-служба районной администрации.

9 марта на площади парка "Фешенель" в селе Карабаш назовут автора самого лучшего оформления детских санок.

Конкурс будет состоять из двух этапов: первый – участники конкурса направляют заявку до 28 февраля, второй – парад санок в рамках мероприятий, посвященных народному гулянию "Широкая масленица".

Условия конкурса здесь.

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# конкурс , Масленица , Ялуторовский район

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