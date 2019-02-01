Эксперты ТюмГУ разработали задания для чемпионата WorldSkills Germany

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Сотрудник лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Владислав Тетюшкин принял участие в чемпионате WorldSkills Germany в компетенции "Сетевое и системное администрирование" вне зачета, в рамках подготовки к Международному чемпионату WorldSkills International 2019, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Чемпионат прошел на базе немецкого подразделения компании Computacenter. 13 человек из разных регионов Германии боролись за право представлять страну на международном уровне.

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Тюменский госуниверситет выступил партнером чемпионата, два из четырех модулей конкурсного задания разработали эксперты ТюмГУ. Модули выполняли участники удаленно на базе инфраструктуры лаборатории.

"Наш успешный опыт в прошлом году показал коллегам из других стран, что можно отдать участникам изолированную инфраструктуру любой сложности в условиях отсутствия ресурсов на месте проведения чемпионата, - отметил заведующий лабораторией ТюмГУ Александр Горбачев. - Мы были рады поддержать наших коллег из Германии в организации такого мероприятия и получить опыт масштабирования наших решений на большее количество пользователей. Особо хочется отметить, что организаторы чемпионата взаимодействуют с бизнесом и привлекают к разработке заданий экспертов из профильных компаний, таких, как Cisco Systems и Linux Professional Institute".

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Чемпионат WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа на базе Международного выставочного центра "Казань Экспо". Около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран мира будут соревноваться по 56 компетенциям. Оценивать их будут более 1,5 тыс. экспертов.