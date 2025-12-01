  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
В России планируют учредить награду для дедушек и бабушек

Политика, 17:37 29 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для укрепления института семьи будет усовершенствовано семейное законодательство. В частности, появится процедура медиации при семейных конфликтах. Планируется учредить общественную награду "Почетный хранитель семейных традиций" для дедушек и бабушек, имеющих много внуков.

С 2026 года женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать ежемесячные выплаты свыше 72 тыс. рублей.

Будут модернизированы перинатальные центры, женские консультации, детские поликлиники и больницы. Появится стандарт медпомощи женщинам в постродовом периоде. Больше людей смогут пройти репродуктивную диспансеризацию. Продолжится социальная помощь семьям с детьми. Люди, имеющие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату.

Увеличится количество вузов, дающих скидку на платное обучение студентам из многодетных семей.

Родителям будут помогать совмещать семейную и профессиональную реализацию. Будут популяризироваться лучшие практики работодателей по поддержке сотрудников с детьми. Продолжится строительство и ремонт детских садов, в школах будут создаваться группы продленного дня, говорится в сообщении правительства РФ.

"Главное здесь, чтобы семьи с детьми получали и поддержку, и заботу государства в любой жизненной ситуации. Конечно, это надо обеспечить по всей России", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Поддержка семей и повышение рождаемости – приоритетные национальные задачи. На их решение нацелен нацпроект "Семья".

# Михаил Мишустин , многодетная семья , национальный проект Семья , нацпроекты

