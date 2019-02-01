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"Русский по пятницам": тюменцы готовятся к Тотальному диктанту

Общество, 13:15 21 февраля 2019

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Первое занятие для горожан "Русский по пятницам" начнется в корпусе Тюменского государственного университета (ул. Ленина, 16) 22 февраля в 18 часов 30 минут, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Темой первой встречи станет постановка тире между подлежащим и сказуемым.

Занятия традиционно будут вести преподаватели кафедры русского языка ТюмГУ. Кроме того, к ведению занятий будут привлечены лучшие студенты выпускного курса по направлению: "Педагогическое образование. Русский язык и русская литература", прошедшие специальный отбор и подготовку. Материал для занятий составляет экспертный совет Тотального диктанта, которому уже известен текст, написанный писателем и литературным критиком Павлом Басинским.

Напомним, мировой столицей акции "Тотальный диктант" в этот раз станет Таллин.

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# акция , русский по пятницам , Тотальный диктант , ТюмГУ

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