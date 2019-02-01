"Красная звезда" и "Хаски" отправились в Ишимский район

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Бойцы студотрядов "Хаски" и "Красная звезда" отправились в села Ишимского района в рамках всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских Студенческих Отрядов", сообщает Тюменский индустриальный университет.

В состав отряда "Хаски" вошли 16 бойцов из опорного вуза. Отряд "Красная звезда" объединил 11 бойцов из ТюмГУ, ГАУСЗ, ТюмГМУ, УрФУ, УрГУПС и Тюменского колледжа водного транспорта.

Студенты помогают пенсионерам и ветеранам по хозяйству, проводят мастер-классы для школьников и организуют концерты для жителей населенных пунктов, по которым проходит маршрут десанта.

"Мы каждый день собирались вместе. Режиссеров и сценаристов среди нас нет, каждый предлагал свои идеи, - рассказала комиссар отряда ТИУ "Хаски" Анастасия Глебова. - Танцы ставила хореограф и медик Валерия Авраменко. Вот шуточки прописывались интересно: для вдохновения мы читали детские анекдоты и смотрели КВН. Так и родилась наша концертная программа".

Комиссар Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Елена Доценко отметила боевой настрой ребят.

"Снежный десант мне напоминает коммунарские сборы. Когда-то в студенчестве мы так ездили в Голышманово. Когда студенты являются носителями культуры, позитивного опыта, глядя на них, школьники хотят поступать в вузы, чтобы так же интересно жить. И местное население понимает, что хорошая нынче молодежь, яркая, активная, как сейчас принято говорить — позитивная. Ребята заряжают своим примером окружающих", — считает Елена Доценко.

Студенты будут работать в Ишимском районе до 3 марта.

Боевое крещение новобранцы отрядов "Снежного десанта" успели пройти в "Преддесанте", который состоялся в декабре 2018 года в Тюмени. 50 бойцов провели мастер-классы для учеников школы № 22 и воспитанников Борковского детского дома, убирали снег и строили горки, показали концерт.

По всей стране в акции "Снежный десант" в 2019 году участвуют более 4 тыс. молодых людей. Они посетят около 700 населенных пунктов.