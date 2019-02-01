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Пищевая соль может вызвать аллергию, выяснили ученые

Общество, 13:29 25 февраля 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических иммунных реакций, сообщает РИА Новости.

Ученые Технического университета Мюнхена проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом и обнаружили, что уровень натрия на пораженных участках кожи превышает норму в 30 раз.

Специалисты установили, что хлорид натрия оказывает влияние на Т-клетки, заставляя их производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13. Эти соединения, как правило, играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма, однако при переизбытке могут вызвать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи.

Как указывают ученые, аллергические реакции заметно снижаются после того, как Т-клетки перестают подвергаться воздействию хлорида натрия, который содержится в пищевой соли.

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# аллергическая реакция , исследования , пищевая соль

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