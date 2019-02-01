Определены лучшие дворовые команды по мини-футболу на снегу

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

584 спортсмена от 13 до 18 лет и старше приняли участие в финальных состязаниях по мини-футболу на снегу в рамках городского этапа спартакиады среди дворовых команд, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Победителями в возрастной группе (13-15 лет) стала команда "Олимпиец" из ДЮСШ "Олимпиец".

В возрастной группе (16-17 лет) 1 место у команды "Лесобаза", ДЮСШ "Тура".

В третьей возрастной группе (18 лет и старше) также победа досталась команде "Лесобаза".

Самой массовой группой участников - 432 спортсмена - стали учащиеся до 18 лет. Единственной среди девушек стала Юлия Фуфаева.

"Команда, в которой играла Юля, давно занимается мини-футболом у нас на улице Ватутина. При этом много девочек, которые могут противостоять мальчикам. Юля – спортивная, может и в волейбол играть, и в забегах на коньках участвовать. Вот мы и приняли решение пригласить ее стать частью команды мальчиков. Пусть мы заняли 4 место, но я считаю это отличным результатом на городском уровне", - рассказала спортинструктор Галина Горбунова.

Соревнования дворовых команд в формате спартакиады впервые проходят в масштабе областной столицы. Ранее спартакиада охватывала только городские округа.

В 2019 году соревнования проводятся в два этапа – отборочный и городской финальный. Участникам спортивного мероприятия предстоит пройти шесть испытаний. После мини-футбола на снегу их ждут соревнования в забегах на коньках.