Новый туристический маршрут под брендом Конька-горбунка свяжет города и районы региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создать новый маршрут под брендом Конька-горбунка, который свяжет Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Омутинский и Вагайский районы, решили представители Тюменского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ".

Вице-президент организации Эдуард Омаров и председатель комитета по туризму Виктория Голина с двухдневным визитом побывали в Ишимском районе. Бизнесмены намерены улучшить туристический потенциал территории, найти точки роста и идеи, вокруг которых можно создать новые туристические маршруты.

Как сообщают в "ОПОРЕ РОССИИ", в мероприятии также принимали участие сотрудники департамента по туризму, представители правительства Тюменской области, департамента культуры Ишима, предприниматели и краеведы.

Гости познакомились с достопримечательностями, экологическими туристическими маршрутами, посетили предприятия туристической сферы. Местные краеведы рассказали, что в Ишимском районе есть свой Стоунхендж и множество других неизведанных туристами мест. Недооцененным, по мнению представителей "ОПОРЫ РОССИИ", оказался и эффект от проекта маршрута “Конек-горбунок”. Эту сказку любят во всем мире: она была переведена на 26 языков. Эдуард Омаров назвал произведение Петра Ершова своего рода Эйфелевой башней Ишима, то есть главным туристическим символом.

Кроме того, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" подал идею художникам города о разработке вариантов малых архитектурных форм, связанных с “Коньком-горбунком”.

Помимо этого участники поездки обсуждали варианты туристических маршрутов по Тюменской области, связанных с именем Александра Колчака и Николая II. Идею нового маршрута под брендом Конька-горбунка намерены обсудить более широким составом экспертов и заинтересованных сторон в Тюменской областной думе в мае.