Предприятие "Газпром энергосбыт Тюмень" признано лучшей энергосбытовой компанией России

| Фото: отдел по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: отдел по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Гран-при Всероссийского конкурса "Лучшая энергосбытовая компания России" и звание "Лучшая энергосбытовая компания России-2018" присуждено АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

В конкурсе принимали участие 57 компаний из 48 регионов РФ. В результате АО "Газпром энергосбыт Тюмень" стало обладателем первых мест в трех номинациях из пяти: "Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания", "Энергосбытовая компания с самым широким спектром услуг" и "Наиболее информационно открытая компания".

Организатором конкурса девятый год выступает отраслевой интернет-портал "ЭнергоНьюс". Оценивает конкурсантов экспертное жюри, в состав которого входят специалисты энергетической отрасли из 19 регионов страны.

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в пятый раз принимает участие в конкурсе. Предприятие всегда занимало призовые места, а в номинации "Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания" стало лучшим третий год подряд. Это говорит о том, что к информированию клиентов тюменская энергосбытовая компания относится крайне взыскательно.

По экспертной оценке организаторов конкурса, вне конкуренции оказалась и деятельность энергосбытовой компании по реализации дополнительных услуг. В их числе как отраслевые продукты, например, вывод на оптовый рынок предприятий, организация расчетно-кассового обслуживания, энергетический консалтинг, так и другие: продажа и установка приборов учета, энергоаудит, строительство АИИС КУЭ, реализация энергосервисных контрактов. Компания активно внедряет интеллектуальные и энергоэффективные технологии на объектах бюджетной и коммерческой сфер, отвечая растущему спросу на цифровые модели управления производством.

Высоким званием "Лучшая энергосбытовая компания России" АО "Газпром энергосбыт Тюмень" награждается во второй раз. Впервые предприятие получило этот титул в 2016 году, когда еще носило имя АО "Тюменская энергосбытовая компания". В ноябре 2018 года компания сменила наименование и логотип, став носителем бренда крупнейшего российского газового холдинга.

"Лучшая энергосбытовая компания России - это определенный знак качества, достойная оценка нашей работы. Но мы не планируем почивать на лаврах. На прошлой неделе на совете директоров была принята новая стратегия развития компании на ближайшие годы, в рамках которой планируется реализовать много проектов, направленных на повышение качества обслуживания клиентов, развитие информационных технологий, региональную экспансию дополнительных и расчетно-кассовых услуг, выход на смежные рынки, расширение клиентской базы и территории обслуживания", - подчеркнула генеральный директор АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Татьяна Бычкова.

Предприятие продолжает следовать высоким стандартам обслуживания клиентов: развивает дистанционные сервисы, открывает центры обслуживания клиентов нового формата, практикует электронный документооборот в работе с клиентами - юридическими лицами и переводит граждан на электронные платежные документы.

Жюри всероссийского конкурса высоко оценило уровень обслуживания всех категорий потребителей энергосбытовой компании, отметив доступность клиентских офисов, многообразие способов оплаты услуг, стимулы повышения лояльности клиентов и организацию очного, заочного и интерактивного обслуживания, сообщает отдел по связям с общественностью и работе со СМИ АО "Газпром энергосбыт Тюмень".