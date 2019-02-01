Триста девятиклассников области сдадут собеседование в резервные дни

| Фото: www.obrnadzor.gov.ru | Фото: www.obrnadzor.gov.ru

300 девятиклассников Тюменской области сдадут итоговое собеседование по русскому языку в резервные дни. Причина уважительная - болезнь школьников, сообщает региональный департамент образования и науки.

Всего около 16 тыс. девятиклассников области впервые сдавали итоговое собеседование 13 февраля.

Его участникам было предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры была увеличена на 30 минут.

Выпускники, не явившиеся на собеседование по уважительной причине, или получившие "незачет", смогут пройти собеседование 13 марта или 6 мая.

Добавим, зачет по собеседованию является обязательным допуском к итоговой аттестации.