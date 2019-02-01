Фильм "Тобол" впечатлил ценителей кино по всей России

| Фото: Сергея Русанова | Фото: Сергея Русанова

Воссозданную на экране атмосферу петровской эпохи и убедительную игру актеров оценили зрители фильма "Тобол". Жители регионов России делятся впечатлениями от исторической драмы в социальных сетях.

К примеру, Анна Волобуева из Севастополя в своем профиле в Instagram рассказала, что в фильме есть все: "кровавая реальность того времени, предательство, боль, ну и, само собой, девочковая радость - любовь любовная, в которой мужик привлекателен и безумно отважен. Хорош, стоит потраченного времени!", - выносит крымчанка вердикт.

Анастасия Фролова из Великого Новгорода признается, что очень ждала этот фильм. "Во-первых, любимый жанр исторический, основанный на реальных событиях. Во-вторых, сильный актерский состав; сыграли так, что до дрожи пробирало и хотелось плакать. Приятно, что фильм снят в Тобольске, огромный плюс, что показали природу Сибири, а также исторический центр Тобольска - его Кремль", - делится она со своими подписчиками.

Тюменка Ольга Дмитриева удивляется тому, сколько эмоций она пережила, пока смотрела фильм. "И любовь есть в сюжете, даже сразу две, и переживание, и негодование, и восхищение закрученным сюжетом. Все обязательно посмотрите этот фильм", - призывает она друзей.

Девять из десяти баллов поставила "Тоболу" Варвара Трельская из Екатеринбурга. "Конечно, в первую очередь, за игру актеров. Как же хорош Назаров. Вот прям его роль на 250 процентов. А Дюжев? На мой взгляд, лучший Петр I, даже не сразу узнала, настолько он убедителен и прекрасен. Сюжет - Россия начала 18 века, классика жанра: все беды из-за денег и женщин. Рекомендую к просмотру", - подчеркнула она.

Соприкосновение трех миров, таких разных и похожих одновременно, увидела в этом фильме Светлана Луч из Сургута. "С удовольствием посмотрела фильм "Тобол". Рекомендую. Честь, достоинство, любовь переплетаются со злом и жестокостью. Через весь фильм идет тема любви, и снята она очень тонко и эмоционально. В этом фильме показано, что человек - это всегда поступки. Не может быть четкого деления на негодяев и хороших людей. Все люди - они и хорошие, и плохие одновременно. И еще "Тобол" - это возможность еще раз убедиться, в каком редком красоты краю мы живем", - считает зрительница.

Не оставили без внимания громкую премьеру и тоболяки. Алена Горбунова в своем профиле в Instagram пишет о том, что впервые смотрела фильм, не отрываясь от экрана. "Вчера сходили на "Тобол". Впечатления замечательные, советую всем! Как много мы не знаем о городе, в котором живем! Сюжет фильма захватывает с первой минуты и держит внимание весь фильм. Приятно было видеть наших тоболяков на экране, особенно, когда их знаешь лично. Захотелось прочитать книгу", - рассказала она.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественной премьере фильма "Тобол" выразил мнение, что, выйдя на большие экраны кинотеатров, картина поднимет новую волну интереса к истории Сибири, привлечет внимание к тюменскому региону еще большего числа соотечественников и зарубежных гостей, которые приедут в Сибирь. "Уверен, ни один зритель не останется равнодушным, кто-то по-новому посмотрит на исторические события, узнает подробности, а кто-то откроет Сибирь заново", - предположил он.

Отметим, что "Тобол" вошел в Топ-5 лидеров проката за уик-энд с 21 по 24 февраля, опередив по сборам более чем в два раза обладателя премии "Оскар", комедийную биографическую драму "Зеленая книга". Об этом свидетельствуют предварительные данные портала http://kinodata.pro.