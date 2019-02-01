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Более пятисот школьников региона стали победителями и призерами олимпиад

Общество, 11:15 27 февраля 2019

olymp.hse.ru | Фото: olymp.hse.ru

Более 500 школьников стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады, сообщает региональных департамент образования и науки.

Из общего числа победителей и призеров 60 школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Чествовать финалистов будут на базе Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов.

В Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) чествование начнется 1 марта в 11 часов. Здесь соберутся знатоки английского, немецкого, французского, испанского, китайского и татарского языков, а также татарской литературы.

В это же время в корпусе ТИУ на ул. Мельникайте, 70 примут поздравления знатоки точных наук: физики, химии, математики, информатики, астрономии, биологии, а также географии, экологии и физкультуры.

Победители и призеры олимпиады по русскому языку, истории, экономике, литературе, технологии, обществознанию, ОБЖ, искусству и праву встретятся 2 марта на ул. Мельникайте, 70 в 14 часов.

Отметим, что в 2019 году рекорд по количеству победителей у физики (56 учащихся) и математики (57 школьников). Также в числе предметов, которые богаты на медалистов, технология, физкультура, литература, основы безопасности жизнедеятельности и обществознание.

Добавим, в середине марта станет известно, кто из ребят войдет в сборную региона и представит Тюменскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

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# Всероссийская олимпиада школьников , олимпиада , победители , призеры

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