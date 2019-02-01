  • 28 февраля 201928.02.2019четверг
  • USD65,7570
    EUR74,8249
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Сургутянину грозит срок из-за чучела кабана

Происшествия, 09:35 28 февраля 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

С заявлением о краже чучела кабана стоимостью 40 тыс. рублей обратился в дежурную часть Сургута 59-летний владелец сауны, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 29-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что во время отдыха в сауне ему понравилось чучело животного, и он решил, что в его доме должно быть такое же.

Отметим, что подозреваемый был трезв и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , полиция , Сургут , УМВД России по ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:25 28.02.2019На Урале судебный пристав присваивала деньги должников
10:30 28.02.2019В Новом Уренгое раскрыто крупное мошенничество чиновников
10:11 28.02.2019Водитель иномарки после ДТП на трассе Тюмень - Омск доставлена в больницу без сознания
09:49 28.02.2019На Воронинских горках горел производственный цех