Сургутянину грозит срок из-за чучела кабана

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

С заявлением о краже чучела кабана стоимостью 40 тыс. рублей обратился в дежурную часть Сургута 59-летний владелец сауны, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 29-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что во время отдыха в сауне ему понравилось чучело животного, и он решил, что в его доме должно быть такое же.

Отметим, что подозреваемый был трезв и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.